Анонсы: Asus Zenfone 11 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 представлен официально

MForum.ru
15.03.2024,
Компания Asus официально анонсировала смартфон Zenfone 11 Ultra, который стал важным изменением для всей линейки Zenfone. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 8 Gen 3 и может порадовать всеми новейшими возможностями искусственного интеллекта.
В дизайне Asus Zenfone 11 Ultra позаимствовал многое от модели ROG Phone 8 Pro, хотя и внесен ряд изменений, чтобы сделать новинку более подходящий массовой аудитории. Смартфон оснащен дисплеем LTPO AMOLED диагональю 6,78 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления до 144 Гц. Пиковая яркость составляет 2500 нит, для защиты экрана служит прочное стекло Gorilla Glass Victus 2. В круглом вырезе экрана размещена 32 Мп камера для сэлфи.
На задней панели Zenfone 11 Ultra установлена тройная камера, впервые в линейке Zenfone с 2021 года. Основная камера использует сенсор Sony IMX890 разрешением 50 МП и 6-осевым гибридным стабилизатором подвеса Asus 3.0. В качестве вспомогательных используются сверхширокоугольная камера разрешением 13 МП с диафрагмой f/2.2 и 32 Мп сенсор с телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом.
Презентация новинки в основном посвящена искусственному интеллекту, который улучшает эффект боке в портретном видеорежиме и помогает отслеживать лицо объекта. Другие AI-функции включают расшифровку звуков, перевод вызовов, шумоподавление и подбор обоев на экран.
За автономность Zenfone 11 Ultra отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт. Однако, зарядное устройство в комплект поставки не входит, только кабель USB-C.
На нижем торце Asus Zenfone 11 Ultra разместились аудиоразъем 3,5 мм, решетка динамика, лоток для SIM-карты, порт USB-C и микрофон. Из коммуникационных Zenfone 11 Ultra отметим Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.
Asus Zenfone 11 Ultra можно приобрести в четырех цветах: синем Skyline Blue, черном Eternal Black, сером Misty Grey и золотистом Desert Sand.
Цена версии с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти составляет 1000 евро, вариант 16/512 Гб оценен в 1100 евро. В период предзаказа действует скидка в 100 евро.
© Антон Печеровый,
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