Анонсы: ASUS Zenfone 7 и 7 Pro представлены официально

MForum.ru
26.08.2020,
Компания ASUS анонсировала смартфоны Zenfone 7 и 7 Pro. Интересная особенность новинок – поворотный механизм камеры, что позволяет не только избавиться от вырезов в дисплее, но обеспечить сэлфи максимального качества.
Конфигурация камеры ASUS Zenfone 7 включает в себя основной сенсор разрешением 64 Мп (Sony IMX68), 12 Мп сенсор Sony IMX363 с широкоугольной оптикой и 8 Мп сенсор с телефотобъективом, что обеспечивает трехкратное увеличение. Отличием версии Pro заключается наличие оптической стабилизации в основном и телефото объективах.
Также отличием Zenfone 7 и 7 Pro являются чипсет и объемы памяти. Если в Zenfone 7 используется Qualcomm Snapdragon 865, 6/8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, то 7 Pro оснащается Qualcomm Snapdragon 865+, 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти.
ASUS Zenfone 7
Также отличием Zenfone 7 и 7 Pro являются чипсет и объемы памяти. Если в Zenfone 7 используется Qualcomm Snapdragon 865, 6/8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, то 7 Pro оснащается Qualcomm Snapdragon 865+, 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой Quick Charge 4 (30 Вт). Отдельно отметим NFC, стереодинамики с двойным усилителем NXP, корпус из стекла и металла, а так же входящий в комплект поставки чехол, учитывающий особенности конструкции устройства. На домашнем рынке цена версии 6/128 Гб составит 21990 тайваньских долларов, топовая версия оценена в 27 990 тайванских долларов.
ASUS Zenfone 7 Pro
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
17.05. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 6 получил откидную камеру / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Asus Zenfone 6 получит выдвижную фронтальную камеру? / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Live (L2) представлен официально / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Max (M2) и Max Pro (M2) представлены официально / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: ZenFone Max Pro (M2) представят 11 декабря / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 7 и 7 Pro представлены официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A53 с дисплеем 90 Гц представлен официально / MForum.ru
25.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Huawei Y9a / MForum.ru
25.08. [Новинки] Анонсы: Gionee K3 Pro представлен официально / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Oukitel C21 / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон LG Q92 представлен официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M31s оценен в 22 990 рублей / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты новые подробности о Samsung Galaxy M51 / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y1s появился в России / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Realme C12 представлен официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy M51 / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Realme X7 и X7 Pro появились в TENAA / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Крепыш UMIDIGI BISON с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: IQOO 5 и 5 Pro представлены официально / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: TECNO Camon 15 Pro оценен в 15 990 рублей / MForum.ru
17.08. [Новинки] Слухи: LG готовит к анонсу смартфон Q92 / MForum.ru
17.08. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 20 5G получит подэкранную фронтальную камеру / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Microsoft Surface Duo оценили в $1399 / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: TWS-наушники OPPO Enco W11 обеспечат до 20 часов автономной работы / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Realme C11 и наушники Buds Air Neo появились в России / MForum.ru