Анонсы: ASUS Zenfone 7 и 7 Pro появились в России

MForum.ru
20.11.2020,
Компания ASUS объявила о начале российских продаж смартфонов ASUS Zenfone 7 и 7 Pro. Интересная особенность новинок – поворотный механизм камеры, что позволяет не только избавиться от вырезов в дисплее, но обеспечить сэлфи максимального качества.
Конфигурация камеры ASUS Zenfone 7 включает в себя основной сенсор разрешением 64 Мп (Sony IMX68), 12 Мп сенсор Sony IMX363 с широкоугольной оптикой и 8 Мп сенсор с телефотобъективом, что обеспечивает трехкратное увеличение. Отличием версии Pro заключается наличие оптической стабилизации в основном и телефото объективах.
Еще одним отличием Zenfone 7 и 7 Pro являются чипсет и объемы памяти. Если в Zenfone 7 используется Qualcomm Snapdragon 865, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, то 7 Pro оснащается Qualcomm Snapdragon 865+, 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой Quick Charge 4 (30 Вт). Отдельно отметим NFC, стереодинамики с двойным усилителем NXP, корпус из стекла и металла, а так же входящий в комплект поставки чехол, учитывающий особенности конструкции устройства. На российском рынке цена версии 6/128 Гб составит 59 990 рублей, топовая версия Pro оценена в 67 990 рублей. При покупке новинки в официальном магазине с 18 по 25 ноября в качестве бонуса часы ASUS VivoWatch BP.
ASUS Zenfone 7 Pro
© Антон Печеровый,
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