Анонсы: Компактный флагман ASUS Zenfone 8 представлен официально

13.05.2021, MForum.ru

Компания ASUS представила смартфоны линейки Zenfone 8. «Фишкой» базовой модели стало сочетание мощного «железа» в лице Qualcomm Snapdragon 888 и до 16 Гб ОЗУ с компактным размерами 148 x 68,5 x 8,9 мм при весе 169 г.

Диагональ экрана Zenfone 8 составляет 5,9 дюйма, при этом используется дисплей AMOLED E4 разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1100 нит. Для защиты экрана служит минеральное стекло Gorilla Glass Victus, задняя панель защищена Gorilla Glass 3.

Тыловая камера ASUS Zenfone 8 сдвоенная, используются два сенсора от Sony. В качестве основного применен 64 Мп Sony IMX68, вспомогательный – широкоугольный 12 Мп Sony IMX363. Разрешение фронтальной камеры также составляет 12 Мп (Sony IMX663).

В части объемов памяти ASUS Zenfone 8 будет выпускаться с 6, 8 или 12 Гб ОЗУ при 128 или 256 Гб встроенной памяти. Емкость АКБ составляет 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Также отметим стереодинамики с Dirac HD, усилитель Cirrus Logic CS35L45 Mono и поддержку LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive.

ОС – Android 11 с оболочкой Zen UI 8. Цена ASUS Zenfone 8 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб всторенной памяти составляет 599 евро, вариант с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб памяти обойдется в 729 евро, а топовая версия 16+256 Гб – 799 евро. Информация о цене новинки на российском рынке ожидается позднее.