Слухи: Meizu тоже готовит компактный смартфон

19.04.2021, MForum.ru

По данным сетевых информаторов, любителям компактных, но мощных смартфонов будет из чего выбрать. Помимо ASUS Zenfone 8 mini, в сети ходят слухи о компактном смартфоне от китайской компании Meizu.

Если верить слухам, новинка (возможное имя Meizu 18 mini) будет оснащена 5,9-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FullHD+ с частотой обновления до 120 Гц. «Сердцем» смартфона станет флагманский чипсет Snapdragon 888, соответственно будет использоваться ОЗУ типа LPDDR5 и флэш-память типа UFS 3.1. Также источники упоминают 64 Мп сенсор основной камеры и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Ждем подробностей!

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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