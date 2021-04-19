Слухи: Meizu тоже готовит компактный смартфон

MForum.ru
19.04.2021,
По данным сетевых информаторов, любителям компактных, но мощных смартфонов будет из чего выбрать. Помимо ASUS Zenfone 8 mini, в сети ходят слухи о компактном смартфоне от китайской компании Meizu.
Если верить слухам, новинка (возможное имя Meizu 18 mini) будет оснащена 5,9-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FullHD+ с частотой обновления до 120 Гц. «Сердцем» смартфона станет флагманский чипсет Snapdragon 888, соответственно будет использоваться ОЗУ типа LPDDR5 и флэш-память типа UFS 3.1. Также источники упоминают 64 Мп сенсор основной камеры и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Ждем подробностей!
© Антон Печеровый,
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