Анонсы: Unihertz Jelly 2E – смартфон с 3-дюймовым дисплеем

MForum.ru
03.11.2022,
Несмотря на то, что типичный размер экранов смартфонов составляет порядка 6,6 дюйма, по-прежнему существует рынок для людей, предпочитающих смартфоны меньшего размера. Некоторые популярные компактные смартфоны текущего поколения — это Asus Zenfone 8 и Samsung Galaxy S22, оснащенные 5,9-дюймовыми и 6,1-дюймовыми дисплеями, соответственно.
Китайская компания Unihertz, которая, как известно, доводит компактный форм-фактор до крайности, представила смартфон с 3-дюймовым дисплеем под названием Jelly 2E.
Jelly 2E является преемником Jelly 2, выпущенного еще в 2020 году. Jelly 2E использует дизайн своего предшественника и несколько модифицирует его. В частности, Unihertz обновился с Android 11 до Android 12. К сожалению, фирма удалила поддержку NFC и откатилась с 6 ГБ на 4 ГБ ОЗУ. 128 ГБ встроенной памяти в Jelly 2 были уменьшены на 64 ГБ в Jelly 2E. У Jelly 2E есть возможность подключения двух SIM-карт, 3-дюймовый дисплей, а его вес – 110 г. Jelly 2E также может похвастаться аккумулятором емкостью 2000 мАч.
Основа железа Jelly 2E – бюджетный чипсет MediaTek Helio A22 с четырьмя процессорными ядрами и графическим процессором PowerVR GE8320, выпускаемый с использованием техпроцесса 16 нм. К сожалению, MediaTek Helio A22 в Jelly 2E работает примерно вдвое хуже, чем Helio P60, используемый в его предшественнике. По слухам цена новинки составит $170.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
22.06. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2 – очень компактный смартфон / MForum.ru
07.06. [Новинки] Это интересно: Android Marshmallow стал самой массовой версий Android / MForum.ru
08.11. [Общество] Это интересно: Под управлением Android 6.0 Marshmallow работает почти четверть устройств / MForum.ru
10.03. [Общество] Это интересно: Lollipop стал самой массовой версией Android / MForum.ru
08.10. [ПО] Это интересно: Доля Android Lillipop выросла до 23,5%, но KitKat и Jelly Bean все равно популярнее / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2E – смартфон с 3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Раскладной телефон Nokia 2780 Flip представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Pocket S представлен официально / MForum.ru
03.11. [Общество] Это интересно: Все больше покупателей смартфоны рассматривают именно как средство связи / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A17 появился на европейском рынке / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: IQOO 11 получит Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova Y61 – бюджетное пополнение семейства Nova / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации OPPO A58 5G / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Nokia G60 скоро появится в продаже / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 5G – классика линейки Redmi Note / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+ / MForum.ru
27.10. [Новинки] Слухи: Vivo X90 получит чипсет Dimensity 9200 и зарядку 120 Вт / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Pad появился в России / MForum.ru
26.10. [Новинки] Слухи: Motorola Edge Stylus – новый смартфон со стилусом / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N300 – даунгрейд OnePlus Nord N200 / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Люксовый смартфон Vertu Metavertu представлен официально / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A04e – еще одна модель самой доступной серии / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E plus появился в продаже / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 40 S на чипсете Unisoc T618 представлен в Мексике / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Представлен IQOO Neo 7 на чипсете MediaTek Dimensity 9000+ / MForum.ru