Анонсы: Unihertz Jelly 2E – смартфон с 3-дюймовым дисплеем

03.11.2022, MForum.ru

Несмотря на то, что типичный размер экранов смартфонов составляет порядка 6,6 дюйма, по-прежнему существует рынок для людей, предпочитающих смартфоны меньшего размера. Некоторые популярные компактные смартфоны текущего поколения — это Asus Zenfone 8 и Samsung Galaxy S22, оснащенные 5,9-дюймовыми и 6,1-дюймовыми дисплеями, соответственно.

Китайская компания Unihertz, которая, как известно, доводит компактный форм-фактор до крайности, представила смартфон с 3-дюймовым дисплеем под названием Jelly 2E.

Jelly 2E является преемником Jelly 2, выпущенного еще в 2020 году. Jelly 2E использует дизайн своего предшественника и несколько модифицирует его. В частности, Unihertz обновился с Android 11 до Android 12. К сожалению, фирма удалила поддержку NFC и откатилась с 6 ГБ на 4 ГБ ОЗУ. 128 ГБ встроенной памяти в Jelly 2 были уменьшены на 64 ГБ в Jelly 2E. У Jelly 2E есть возможность подключения двух SIM-карт, 3-дюймовый дисплей, а его вес – 110 г. Jelly 2E также может похвастаться аккумулятором емкостью 2000 мАч.

Основа железа Jelly 2E – бюджетный чипсет MediaTek Helio A22 с четырьмя процессорными ядрами и графическим процессором PowerVR GE8320, выпускаемый с использованием техпроцесса 16 нм. К сожалению, MediaTek Helio A22 в Jelly 2E работает примерно вдвое хуже, чем Helio P60, используемый в его предшественнике. По слухам цена новинки составит $170.