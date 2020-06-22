Анонсы: Unihertz Jelly 2 – очень компактный смартфон

22.06.2020, MForum.ru

На Kickstarter начался прием предзаказов на смартфон Unihertz Jelly 2, который интересен своей компактностью. Новинка оснащена дисплеем диагональю менее 3 дюймов (что при разрешении 854х480 точек дает плотность изображения 327 ppi), что кардинально отличает его от всех современных смартфонов.

Спецификации Unihertz Jelly 2 включают в себя чипсет MediaTek Helio P60, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 16 Мп тыловая и 8 Мп фронтальные камеры, а также АКБ емкостью 2000 мАч. Не забыт и дактилоскопический сенсор на задней панели. ОС – Android 10. Цена предзаказа новинки на Kickstarter начинается от $129.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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