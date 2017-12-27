Это интересно: Zanco Tiny t1 – самый маленький в мире мобильный телефон

27.12.2017, MForum.ru

Пока ведущие производители увлечены ростом дюймов, пикселей, мегагерц и габаритов своих смартфонов, компания Zanco представила мобильное устройство, позиционируемое как «самый маленький в мире мобильный телефон».

В тоже время, новинка предлагает всю необходимую функциональность. Естественно речь идет о базовых функциях – звонки и SMS. Zanco Tiny t1 поддерживает сети GSM850 / 900, DCS1800 и PCS1900, а емкость его аккумулятора составляет всего 200 мАч. Впрочем, их малышу хватает на 3 дня в режиме ожидания. Диагональ дисплея – 0,49 дюйма, разрешение 64х32 точки. Экран выполнен по технологии OLED. Естественно, клавиатура не менее миниатюрная, поэтому для полноценного использования Zanco Tiny t1 ловкие руки не помешают. Формат SIM-карт – nanoSIM. Также в активе Zanco Tiny t1 присутствуют 32 Гб ОЗУ + 32 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить до 300 контактов в телефонной книге, 50 последних вызовов и 50 текстовых сообщений. Вес новинки составит всего 13 грамм, а в продаже Zanco Tiny t1 должен появиться в мае следующего года. Если, конечно, на Kickstarter будет собрана нужная сумма для запуска проекта.