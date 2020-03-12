5G: Fractus Antennas анонсировала самую маленькую антенну для 5G и IoT

12.03.2020, MForum.ru

Fractus Antennas (NN) анонсировала ONE mXTEND - многодиапазонный антенный бустер размером с рисовое зерно для 5G и IoT.

Размеры устройства - 7.0 мм х 3.0 мм х 1.0 мм. Объем - 21 мм3. Антенна обеспечивает работу устройств, предназначенных для работы с сетями 2G, 3G. 4G, 5G в частотных диапазонах от 824 МГц до 5 ГГц.

Возможно, это самый маленький на текущий момент антенный бустер для IoT и 5G устройств, в форм-факторе, удобном для монтажа на плату.

Характеристики можно найти здесь: DS_NN02-201.pdf

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теги: 5G пятое поколение