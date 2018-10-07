Телеком: Как растут параметры смартфонов

MForum.ru
07.10.2018,
В 2017 году по оценкам Qualcomm параметры “среднего” смартфона включали 2.7 ГБ DRAM и 43 ГБ NAND flash. Согласно прогнозу, к 2021 году средний смартфон будет вооружен 4.8 ГБ DRAM, тогда как у флагманских аппаратов этот параметр будет достигать 12 ГБ. Что касается флеш-памяти, то ее размер для “среднего” смартфона достигнет 142 ГБ.
За чипами дело не станет, например, компания Micron, входящая в тройку лидеров в области производства микросхем памяти, уже представила самый маленький в мире кристалл NAND емкостью 512 гигабит и чип DRAM емкостью 12 ГБ. Источник: micron.com
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теги: розница смартфоны микроэлектроника полупроводники
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© Алексей Бойко,
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