Развитие сетей: МегаФон в Тыве - Сайлыг

25.08.2023, MForum.ru

Новости о развитии сотовой связи в Тыве попадаются на глаза не каждый год. МегаФон сообщает, что нарастил покрытие и доступные скорости мобильного интернета в сумоне Сайлыг Чеди-Хольского кожууна. Сумон это аналог русского села. Кожуун - так в Туве называют муниципальные районы. В Сайлыге, расположенном в 100 км от Кызыла, живет более 1300 человек.

Улучшение качества связи достигнуто за счет обновления действующей базовой станции на которой появилось еще два "слоя" LTE, в частности, в 900 МГц. В итоге эта база обеспечивает не только Сайлыг, но также и село Хову-Аксы. В режиме агрегации скорости доступа могут достигать 100 Мбит/с.

«Специалисты компании МегаФон в этом году проводят большой объем работ по улучшению качества сети в Тыве. При этом неважно, большой это или маленький населенный пункт – везде мы стремимся обеспечить наилучшее качество сигнала», – отмечает директор МегаФона в Республике Тыва Светлана Симаткина.

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теги: МегаФон развитие сетей Тыва республика

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