RFID: Новости и примеры применения RFID-технологии. Выпуск 5.

18.10.2017, MForum.ru

Новости RFID. Примеры применения RFID-технологии в практике, новые устройства RFID.

Устройства со встроенным считывателем RFID

Компания Getac, США, представляет второе поколение полузащищенных ноутбуков S410, предназначенных для использования в условиях производства или сотрудниками силовых структур (ноутбук сертифицирован по MIL-STD). Опционально поддерживается многофакторная аутентификация, включающая поддержку считывания меток RFID. Для этого в комплектацию может входить комбинированный сканер меток RFID/NFC в диапазонах НЧ (125 кГц) / ВЧ (13,56 МГц) (совместимость со стандартами iClass, HID Prox, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare и FeliCa). Подробнее о ноутбуке.

Встречи и RFID

С 28 по 30 ноября 2017 года в Экспофоруме, С.Петербург, состоится выставка InfoSklad, посвященная такой тематике, как складское дело, транспорт и логистика. Среди заявленных тем - RFID технология в логистике. Сайт выставки.

Бытовая техника и RFID

На Kickstarter представлен любопытный гаджет для варки пива в домашних условиях. Автомат по размеру похож на хлебопечку. Внутрь помещается трехлитровая емкость с набором ингредиентов. Каждая емкость помечена меткой RFID, считыватель автомата получает с нее данные рецепта и запускает процесс, соответствующий особенностям варки того или иного сорта напитка. Процесс изготовления занимает до недели (в зависимости от сорта). Если клиент не хочет покупать готовые наборы, настройки процесса можно установить самостоятельно, загрузив в машину ингредиенты, подобранные самостоятельно. Подробнее на англ.

Метки RFID

Компания Murata анонсировала метку Rain RFID LXFLANMXMG-003, предназначенную для использования на металлических поверхностях. Эта модель использует металлическую поверхность, как часть антенны. Такие метки можно применять, например, на строительной технике, компьютерных компонентах, транспортных контейнерах и т.п. Удобно применять эти метки, например, для того, чтобы упростить отслеживание запасов. Метка создана на базе чипа Monin R6-P компании Inpinj и соответствует стандарту защищенности IP-68. Чип содержит 96 разрядное EPC и 64-разрядную пользовательскую память. Размеры: 25 x 85 x 4.5 мм. Метка соответствует стандартам ISO18000-63 UHF RFID и EPC Global Gen2v2. Она предназначена для работы в диапазоне UHF 865-928 МГц. Заявленная дальность считывания - до 10 м (4 Вт EIRP). Источник.

Компания Murata также анонсировала сверхмалую идентификационную метку Rain RFID LXMSJZNCMF-198. Она может использоваться на различных поверхностях, включая металлические. Ультрамалая метка выполнена в виде мини-куба с гранями по 1.25 мм и весит 0.55 мг. Такая метка может использоваться в торговле для маркировки очков, часов и других аксессуаров, а также в здравоохранении, в частности, в хирургии. В метке применяется чип Impinj Monza R6. Модульная антенна интегрирована в многослойную керамическую подложку и отвечает требованиям стандартов ISO18000-63 UHF RFID и EPC Global Gen2v2. Рабочий диапазон: UHF 865-928 МГц. Источник.

Транспорт и RFID

В 2012 году в Объединенном Королевстве кражи мотоциклов достигали уровня 2.8%. В стране запустили программу MASTER Security Scheme, которая среди прочих мер включала размещение на каждом мотоцикле нескольких RFID-меток во время производства или предпродажной подготовки. Спустя несколько лет статистика показывает, что помеченные метками байки крадут в 6 раз реже, а украденные удается возвратить хозяевам в три раза чаще, чем модели, которые остались без меток. В 2017 году в период с января по июль было помечено 42.254 мотоцикла, украли 78 из них, по данным Datatag. В то же время, из непомеченных RFID-метками 24.169 скутеров и других мотоциклов было украдено 258. Для защиты используются LF-метки, содержимое которых записано в базу Datatag. Офицеры полиции могут проверить любой мотоцикл с помощью портативного считывателя, подключенного к базе данных через модуль сотовой связи, что позволяет получить информацию о том, кому принадлежит транспортное средство. Дальность считывания меток - от 15 до 30 см. Для проверок техники было закуплено порядка 30 тысяч портативных считывателей, которые сейчас используются в различных регионах страны. Кстати, решения Datatag используются и в ряде других стран, например, для контроля за техникой JCB, John Deere, Caterpillar и Triumph. Источник

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