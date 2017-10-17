Ноутбуки: Getac представляет полузащищенный ноутбук Getac S410

MForum.ru
17.10.2017,
Ноутбук Getac S410, предназначенный для использования в условиях промышленного производстве или сотрудниками силовых структур, стандартизован на соответствие MIL-STD и поддерживает многофакторную аутентификацию, включая считывание LF и HF меток RFID (опция). В комплектацию может входить комбинированный сканер меток RFID/NFC в диапазонах НЧ (125 кГц) / ВЧ (13,56 МГц) (совместимость со стандартами iClass, HID Prox, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare и FeliCa™)
Пресс-релиз компании - в комментах под заметкой.
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[Пресс-релиз] Полузащищенные ноутбуки Getac S410 последнего поколения устанавливают новые стандарты производительности и безопасности
Оснащенный инфракрасной камерой с системой распознавания лиц, процессором Intel® CoreTM i5/i7 8-го поколения, а также модулем TPM 2.0 и SSD-накопителем Opal 2.0, ноутбук S410 является идеальным инструментом для полевых специалистов.
17 октября 2017 года — Getac представляет второе поколение полузащищенных ноутбуков S410, разработанных для выполнения ежедневных задач операторов машинных станков, водителей строительной техники и сотрудников технических служб. Getac S410, демонстрирующий рекордные показатели производительности и безопасности, прошел сертификацию на соответствием стандартам MIL-STD. Благодаря возможности индивидуальной комплектации и компактному форм-фактору новое поколение ноутбуков является идеальным помощником для командированных сотрудников и полевых специалистов структур общественной безопасности, промышленного сектора и других отраслей.
Одна из главных особенностей нового S410 – опциональная инфракрасная камера, которая обеспечивает возможность распознавания лиц с помощью Windows Hello, а также удобную и безопасную авторизацию. В сочетании с модулем TPM 2.0 и SSD-накопителем Opal 2.0, входящими в стандартную комплектацию, пользователи получают надежное мобильное устройство для работы в любых условиях.
«Создавая новое поколение S410, мы стремимся предложить потребителю самый совершенный полузащищенный ноутбук на рынке, – комментирует Ровина Ли (Rowina Lee), вице-президент по продажам и развитию бизнеса Getac. – Благодаря самым быстрым процессорам, улучшенной графике и функциям безопасности, ноутбук S410 гарантирует эффективную работу мобильных специалистов.»
Лучшая в классе производительность обеспечивается благодаря использованию 8-го поколения процессоров Intel® CoreTM i7/i5 и Kaby LakeTM (i3), которые увеличивают вычислительные возможности устройства при экономном энергопотреблении. Графический процессор Intel® UHD 620, Wi-Fi-модуль Intel 802.11ac, технология Bluetooth 4.2 и опциональная резервная аккумуляторная батарея делают S410 самым перспективным полузащищенным ноутбуком марки.
Сенсорный экран LumiBond® 2.0 с диагональю 11,6 дюймов и разрешением Full HD обладает высокой чувствительностью и гарантирует возможность управления даже в перчатках. Дисплей с яркостью 800 нит (опционально 1000 нит/HD) приспособлен для использования даже при ярком солнечном свете. Сегодня как никогда компании подвержены риску кибератак и кражи информации, именно поэтому Getac S410 поддерживает функции безопасности Windows 10. Платформенный модуль TPM 2.0 предназначен для аппаратной защиты системы и осуществляет эффективное выявление признаков несанкционированного вторжения во время загрузки системы, а технология BitLocker защищает данные как при хранении, так и использовании или передаче информации. Конфиденциальная информация, хранящаяся на SSD-накопителе Opal 2.0, надежно защищена от несанкционированного доступа благодаря усовершенствованной системе шифрования данных
Возможность многофакторной аутентификации, включающей инфракрасную камеру, сканер отпечатков пальцев, а также считыватели смарт-карт и меток RFID, позволяет в полной мере использовать функции контроля доступа и защиты информации Microsoft Windows 10: Windows Hello, Microsoft Passport и Credential Guard. В случае потери либо кражи дополнительная функция Absolute DDS дает возможность удаленно заблокировать устройство. Опциональная инфракрасная камера функционирует при любом освещении и обеспечивает надежную и точную работу системы распознавания лиц, позволяя отличить лицо реального человека от фотографии авторизированного пользователя. Долговечность всегда была одной из главных отличительных черт продуктов марки Getac, и полузащищенный ноутбук S410 следует этой традиции. Ноутбук прошел сертификацию на соответствие стандартам MIL-STD810G и IP65, что свидетельствует об устойчивости к падению с высоты более 1 м, воздействию влаги, жидкостей, вибрации, ударов и экстремальных температур от -21°C до +60°С (в режиме работы) и от -51°C до +71°С (в режиме хранения). S410 станет идеальным инструментом для любого полевого специалиста – от начальника стройки до инженера холодильных установок. Герметичный порт ввода-вывода и влагонепроницаемая клавиатура защищают компоненты системы от попадания жидкостей, а угловые бамперы и эргономичная ручка, выполненные из эластичного пластика, обеспечивают дополнительную защиту корпуса.
Опциональная автомобильная док-станция производства Gamber-Johnson и Havis делает возможным одновременное подключение ноутбука к антеннам WWAN/WLAN и GPS-антенне на крыше транспортного средства.
Более подробная информация о Getac S410 на сайте
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