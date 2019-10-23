Анонсы: Blackview BV9800 Pro снабдили 48 Мп камерой и тепловизором

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Анонсы: Blackview BV9800 Pro снабдили 48 Мп камерой и тепловизором

23.10.2019, MForum.ru

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Китайская компания Blackview анонсировала смартфон BV9800 Pro. Помимо прочного корпуса с сертификатами IP68&IP69K&MIL-STD-810G новинка получила тепловизионную камеру от FLIR, а ее основная камера базируется на 48 Мп сенсор от Sony с 5 Мп вспомогательным сенсором. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

Анонсы: Blackview BV9800 Pro снабдили 48 Мп камерой и тепловизором

В активе Blackview BV9800 Pro присутствуют 6,3-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1080x2340 точек, чипсет MediaTek Helio Р70, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 6580 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. В рамках запущенной на Kickstarter кампании по сбору средств стать владельцем Blackview BV9800 Pro можно за $429.

Анонсы: Blackview BV9800 Pro снабдили 48 Мп камерой и тепловизором

© АнтонПечеровый, MForum.ru , по информации Blackview

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