Анонсы: Blackview BV5500 Plus защищенный смартфон за $80

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Анонсы: Blackview BV5500 Plus защищенный смартфон за $80

11.05.2020, MForum.ru

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Китайский бренд Blackview пополнил свое портфолио смартфоном BV5500 Plus, который до 16 мая можно будет купить по цене $80 (обычная цена новинки - $130). Как и другие устройства производителя, Blackview BV5500 Plus относится к сегменту защищенных смартфонов (IP68/69K и MIL-STD-810G).

Анонсы: Blackview BV5500 Plus защищенный смартфон за $80

Внутри Blackview BV5500 Plus нашлось место для 5,5-дюймового дисплея разрешением HD+, чипсета MediaTek MT6739, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, сдвоенной тыловой камере с основным сенсором разрешением 8 Мп и АКБ емкостью 4400 мАч. ОС – Android 10.

Анонсы: Blackview BV5500 Plus защищенный смартфон за $80

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации blackview.hk

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