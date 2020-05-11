MForum.ru
11.05.2020,
Китайский бренд Blackview пополнил свое портфолио смартфоном BV5500 Plus, который до 16 мая можно будет купить по цене $80 (обычная цена новинки - $130). Как и другие устройства производителя, Blackview BV5500 Plus относится к сегменту защищенных смартфонов (IP68/69K и MIL-STD-810G).
Внутри Blackview BV5500 Plus нашлось место для 5,5-дюймового дисплея разрешением HD+, чипсета MediaTek MT6739, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, сдвоенной тыловой камере с основным сенсором разрешением 8 Мп и АКБ емкостью 4400 мАч. ОС – Android 10.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
23.12. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9900 – эксклюзив для AliExpress за $299,99 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Blackview A80 Pro – бюджетный смартфон с quad-камерой / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9800 Pro снабдили 48 Мп камерой и тепловизором / MForum.ru
08.07. [Новинки] Анонсы: Blackview BV6100 – смартфон с защитой IP69K / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонcы: Крепыш Blackview BV9700 Pro оценен $499 / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Blackview BV5500 Plus защищенный смартфон за $80 / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Elephone E10 – смартфон с NFC и QUAD-камерой / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Meizu 17 и Meizu 17 Pro представлены официально / MForum.ru
09.05. [Новинки] Анонсы: UMIDIGI A7 Pro - современные функции по низкой цене / MForum.ru
09.05. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 5G Speed Edtion оснастят чипсетом Snapdragon 768G / MForum.ru
09.05. [Новинки] Анонсы: Huawei P Smart 2020 с сервисами Google представлен официально / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: Vivo G1 5G с чипсетом Exynos 980 представлен официально / MForum.ru
07.05. [Новинки] Это интересно: Narzo – новая линейка смартфонов от Realme / MForum.ru
07.05. [Технологии] Компоненты: Официально представлен чипсет MediaTek Dimensity 1000+ / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Redmi представит дешевый 5G-смартфон уже в этом месяце / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Huawei Y9S готовится к релизу / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о бюджетном смартфоне Huawei Y6P / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: Realme X3 получит АКБ 4200 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: Подтверждены интересные детали о Meizu 17 / MForum.ru
30.04. [Новинки] Анонсы: Honor 9C, Honor 9A и Honor 9S появились в России / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Nokia 5.3 доступен для предзаказа в РФ / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9S появился в России / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J2 Core 2020 появился в России / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge оценен в 599 евро / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge+ - бесконечная грань дисплея и 108 Мп камера / MForum.ru