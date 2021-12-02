Анонсы: Мультимедийный планшет Blackview Tab 11 представлен официально

MForum.ru
02.12.2021,
Компания Blackview официально объявила о скором релизе планшетного компьютера Blackview Tab 11. Новинка получила 10,36-дюймвый дисплей разрешением 2000 x 1200 точек и позиционируется как мультимедийное устройство.
В частности есть сертификация Widevine уровня L1, что позволяет воспроизводить контент максимального разрешения при наличии DRM-защиты (Netflix, HBO и т.д.). Также отметим стереодинамики.
Внутри Blackview Tab 11 нашлось место для чипсета UniSoC Tiger T618, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловой камере Sony IMX258, 8 Мп фронтальной камере Sony IMX21 и АКБ емкостью 6580 мАч.
Цена - $189,99, но в день старта продаж (6 декабря) будет действовать скидка $20 по купону продавца. Купить Blackview Tab 11 можно будет в серебристой, зеленой и темно-серой расцветках. Чехол-клавиатура в комплекте.
© Антон Печеровый,
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