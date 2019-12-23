Анонсы: Blackview BV9900 – эксклюзив для AliExpress за $299,99

MForum.ru
23.12.2019,
Компания Blackview пообещала выпустить прочный флагман BV9900 как раз к Рождеству (речь идет о католическом рождестве) и выполнила свое обещание. Причем первые 200 покупателей смогут купить новинку всего за $299,99.
Впрочем, даже те, кто не попал в 200 счастливчиков, до 24.12 смогут купить новинку со скидкой 34%, за $329,99. Ключевой особенностью Blackview BV9900 является то, что это первый защищенный смартфон с основным сенсором Sony 48MP в конфигурации с четырьмя камерами, а также с рабочей температурой до -30 ℃. Также нельзя не отметить 8-ядерный процессор MediaTek Helio P90 в паре с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Также отметим то, что один из покупателей BV9900, который приобретет устройство до 24 декабря, будет случайным образом выбран компанией и получит купон на 1000 долларов!
© Антон Печеровый,
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