Анонсы: Blackview Oscal S80 – защищенный смартфон с АКБ емкостью 13 000 мАч

06.02.2023, MForum.ru

Бренд Blackview представил смартфон Oscal S80. Новинка относится к сегменту защищенных устройств и оснащена АКБ емкостью 13 000 мАч. По заявлению производителя, смартфон может продержаться до 48 дней в режиме ожидания и до 20 часов в режиме стримигна. Быстрая зарядка мощностью 33 Вт полностью заряжает АКБ за 200 минут.

Класс защиты соответствует стандартам IP68/69K (пыленепроницаем, допускается мойка под давлением) и части требований MIL-STD-810H, включая защиту от падений, вибраций, а также низких и высоких температур. Позиционирование устройства – люди, ведущие активный образ жизни, и путешественники.

Диагональ экрана Oscal S80 – 6,58 дюйма, разрешение Full HD+. Информация о частоте обновления не приводится. Внутри новики разместились чипсет MediaTek Helio G85, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Максимальный объем виртуального ОЗУ – 4 Гб.

Фоточасть Oscal S80 включает в себя 12 Мп тыловую камеру Sony IMX362, 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой, а также 2 Мп сенсор для определения глубины сцены. Купить новинку можно будет за $179,99, начало продаж 13 февраля.