Анонсы: Защищенный смартфон Blackview BV6600 с АКБ 8500 мАч оценили в $130

MForum.ru
01.03.2021,
Компания Blackview объявила о доступности смартфона Blackview BV6600. Новинка относится к классу защищенных устройств, поддерживает NFC, оснащена батареей емкостью 8500 мАч и оценена всего в $130. Купить новинку по такой цене можно будет до 14 марта, ее обычная цена составит $200.
В части защиты Blackview BV6600 речь идет о воздействия мойки высокого давления (класс IP69K), соответствии требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G и допустимости падений с высоты до 1,5 метров на твердую поверхность. Также отметим аппаратную кнопку управления камерой, что делаем удобным использование устройства для съемки под водой. В части спецификаций речь идет о 5,7-дюймовом дисплее, чипсете MedaiTek Helio A25, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальной камеры, 16 Мп основном сенсоре тыловой камеры и поддержке NFC.
© Антон Печеровый,
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