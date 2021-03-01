Анонсы: Защищенный смартфон Blackview BV6600 с АКБ 8500 мАч оценили в $130

01.03.2021, MForum.ru

Компания Blackview объявила о доступности смартфона Blackview BV6600. Новинка относится к классу защищенных устройств, поддерживает NFC, оснащена батареей емкостью 8500 мАч и оценена всего в $130. Купить новинку по такой цене можно будет до 14 марта, ее обычная цена составит $200.

В части защиты Blackview BV6600 речь идет о воздействия мойки высокого давления (класс IP69K), соответствии требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G и допустимости падений с высоты до 1,5 метров на твердую поверхность. Также отметим аппаратную кнопку управления камерой, что делаем удобным использование устройства для съемки под водой. В части спецификаций речь идет о 5,7-дюймовом дисплее, чипсете MedaiTek Helio A25, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальной камеры, 16 Мп основном сенсоре тыловой камеры и поддержке NFC.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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