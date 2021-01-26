Анонсы: Blackview BL8000 – защищенный смартфон на Dimensity 1200 и 12 Гб ОЗУ

26.01.2021, MForum.ru

Китайская компания Blackview анонсировала выход смартфона BL8000, который стал первым устройством производителя на базе чипсета Dimensity 1200. Соответственно, новинка будет поддерживать сети 5G. Нельзя не отметить и то, что Blackview BL8000 оснастят целыми 12 Гб ОЗУ.

Остальные спецификации Blackview BL8000 производитель пока не раскрывает. Напомню, Dimensity 1200 получил 8 ядер в конфигурации 1 + 3 + 4. Основное ядро – Cortex-A78 с рабочей частотой 3,0 ГГц. Его дополняют еще три ядра Cortex-A78, но их рабочая частота немного ниже – 2,6 ГГц. Последний кластер представлен четырьмя энергоэффективным ядрами Cortex-A55 с частотой 2,0 Гц. Также отметим поддержку WiFi 6, Bluetooth 5.2, dual-band (L1+L5) GNSS.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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