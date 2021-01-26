MForum.ru
26.01.2021,
Китайская компания Blackview анонсировала выход смартфона BL8000, который стал первым устройством производителя на базе чипсета Dimensity 1200. Соответственно, новинка будет поддерживать сети 5G. Нельзя не отметить и то, что Blackview BL8000 оснастят целыми 12 Гб ОЗУ.
Остальные спецификации Blackview BL8000 производитель пока не раскрывает. Напомню, Dimensity 1200 получил 8 ядер в конфигурации 1 + 3 + 4. Основное ядро – Cortex-A78 с рабочей частотой 3,0 ГГц. Его дополняют еще три ядра Cortex-A78, но их рабочая частота немного ниже – 2,6 ГГц. Последний кластер представлен четырьмя энергоэффективным ядрами Cortex-A55 с частотой 2,0 Гц. Также отметим поддержку WiFi 6, Bluetooth 5.2, dual-band (L1+L5) GNSS.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
13.10. [Новинки] Анонсы: Blackview BL6000 Pro 5G – первый защищенный смартфон с поддержкой 5G / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Blackview BV5500 Plus защищенный смартфон за $80 / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9900 – эксклюзив для AliExpress за $299,99 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Blackview A80 Pro – бюджетный смартфон с quad-камерой / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9800 Pro снабдили 48 Мп камерой и тепловизором / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Blackview BL8000 – защищенный смартфон на Dimensity 1200 и 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Бюджетный 5G-смартфон Oppo A55 представлен официально / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: 5G-смартфон за 999 юаней? / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro+ на Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Honor V40 представлен официально / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y20G получил Helio G80 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
20.01. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 1200 и Dimensity 1100 представлены официально / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Realme X9 Pro / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y31 c Snapdragon 662, 48 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Huawei P50 Pro и P50 Pro+ / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Realme C20 / MForum.ru
18.01. [ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов, которые получат Xiaomi MIUI 12.5 / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S21 Ultra – новый флагман Samsung / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S21/S21 представлены официально / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 21 Pro представлен официально / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Представлены беспроводные наушники Meizu Pop Pro / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о HTC Desire 21 Pro / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Moto One 5G Ace представлен официально / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A32 замечен на рендерах / MForum.ru