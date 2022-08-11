Анонсы: Blackview Tab 13 – планшет с режимом ПК

11.08.2022, MForum.ru

Компания Blackview анонсировала планшетный компьютер Tab 13. Новинка представляет собой устройство с 10,1-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1920 x 1200 точек, стереодинамиками и поддержкой режима персонального компьютера при подключении магнитной клавиатуры.

Реализация режима ПК обеспечивается за счет фирменной оболочки DokeOS_P 3.0 поверх Android 12.

Толщина Blackview Tab 13 – 7,7 мм, материал корпуса – алюминий.

Внутри нашлось место для чипсета MediaTek Helio G85, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 7280 мАч. В рамка экрана разместилась 8 Мп фронтальная камера, тыловая камера сдвоенная 13+0,3 Мп.

В части коммуникационных возможностей поддерживается как Wi-Fi, так и 4G, причем SIM-карт может быть две. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD объемом до 1 Тб. Купить Blackview Tab 13 можно с 22 августа.