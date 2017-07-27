Анонсы: Blackview A7 – смартфон со сдвоенной камерой за $50

MForum.ru
27.07.2017,
Новые «фишки» постепенно становятся доступнее. Конечно, на бюджетных устройствах они претерпевают изменения не в лучшую сторону, однако факт их появления отрицать бессмысленно. И ярким примером этого является смартфон Blackview A7, сочетающий сдвоенную тыловую камеру и цену всего $50.
Спецификации Blackview A7 находятся на базовом уровне – чипсет MTK6580A, 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти, 5-дюймовый дисплей разрешением HD и аккумулятор емкостью 2800 мАч. Однако это не помешало производителю предусмотреть двойную камеру на задней панели – в дополнение к основному 5 Мп модулю используется 0,3 Мп сенсор, служащий для определения глубины сцены. Спереди Blackview A7 нашлось место для 2 Мп камеры. Нельзя не отметить и программную составляющую, базирующуюся на Android 7.0. И за $50 все это довольно неплохо. Приобрести Blackview A7 можно в одном из 4-х цветовых вариантов.
© Антон Печеровый,
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