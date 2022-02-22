Анонсы: Blackview A95 появился в продаже

MForum.ru
22.02.2022,
Начались продажи смартфона Blackview A95 с дизайном в стиле iPhone. Спецификации на средне-начальном уровне, основную ставку производитель делает на дизайн.
В активе Blackview A95 присутствуют 6,53-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет MediaTek Helio P70, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+слот для карт microSD до 1 Тб) и АКБ емкостью 4380 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Что интересно, строенная камера на задней панели – имитация, сенсор лишь один – 20 Мп Sony IMX376. ОС - Doke OS 2.1 (модификация Android) Цена - $140.
© Антон Печеровый,
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