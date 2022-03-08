Анонсы: Blackview OSCAL S60 Pro готовится к релизу

MForum.ru

Анонсы: Blackview OSCAL S60 Pro готовится к релизу

08.03.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Blackview готовится к релизу смартфона OSCAL S60 Pro. Особенностью новинки станет 8 Мп камера с сенсором Sony для съемки в условиях полной темноты, что достигается путем добавления ИК-подсветки.

Анонсы: Blackview OSCAL S60 Pro готовится к релизу

В части защиты от пыли и влаги аппарат соответствует стандарту IP69K, в части падений и работы в условиях низких температур выполняется ряд требований стандарта MIL-STD-810H. В технической части Blackview OSCAL S60 Pro речь идет о 5,7-дюймовом дисплее разрешением 1440x720 точек, чипсете MediaTek Helio A25, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5580 мАч. Основной сенсор тыловой камеры – 13 Мп, фронтальная камера получила 8 Мп сенсор. Цена пока не озвучена, скорее всего, Blackview OSCAL S60 Pro будет весьма недорогим устройством.

Анонсы: Blackview OSCAL S60 Pro готовится к релизу

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

22.02. [Новинки] Анонсы: Blackview A95 появился в продаже / MForum.ru

02.12. [Новинки] Анонсы: Мультимедийный планшет Blackview Tab 11 представлен официально / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Blackview BV6600 с АКБ 8500 мАч оценили в $130 / MForum.ru

26.01. [Новинки]  Анонсы: Blackview BL8000 – защищенный смартфон на Dimensity 1200 и 12 Гб ОЗУ / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: Blackview BL6000 Pro 5G – первый защищенный смартфон с поддержкой 5G / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 22:57 ABloud Тема: Qualcomm (18.02.2011) (Страницы: 1 2)
[MWC2022. Qualcomm. 5G] Qualcomm укрепляет 5G-лидерство: новые продукты и инновации на Всемирном конгрессе мобильной связи в Барселоне Барселона, 28 февраля 2022. Упомянутые в настоящем релизе ...
Вчера 17:20 ABloud Тема: МТС-Банк (16.11.2021)
[Операторские банки. МТС Банк] МТС Банк работает над запуском UnionPay 7 марта 2022, Москва, РФ, пресс-релиз, через MForum.ru — МТС Банк работает над скорейшим запуском продаж карт национальной ...
05.03.2022 15:34 ABloud Тема: Энциклопедия Роботов (23.04.2015) (Страницы: 1 2 3 4 5 6)
[Автоматизация. Промышленные роботы. Российские промышленные роботы. Опыт эксплуатации] В 2021 году столичный производитель кабельной продукции ГК «Москабельмет» на 10 процентов увеличил ...
05.03.2022 14:38 ABloud Тема: Connected car (15.08.2014)
[MWC2022. Подключенные автомобили] Qualcomm представила новые технологии цифрового шасси Snapdragon Digital Chassis для подключенных автомобилей, приближая будущее автопрома Платформы Snapdragon ...
05.03.2022 11:49 ABloud Тема: ЦОД. data-центры. дата-центры (14.11.2007)
[ЦОД. Москва] В столичной ОЭЗ функционирует шесть ЦОДов под управлением Oxygen, GreenBushDC, «АйЭмТи», «С-Плэтформс», «Мегафон» и REG.ru. Дата-центры занимают на территории ОЭЗ более 26 тысяч ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

08.03. [Новинки] Анонсы: Blackview OSCAL S60 Pro готовится к релизу / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M23 и Galaxy M33 представлены официально / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфоны Samsung Galaxy A13 и Galaxy A23 представлены официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Moto G22 появился в Европе / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 получит чипсет Exynos / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Nova 9 SE / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Смартфоны ZTE Blade V40 представлены официально / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia C2 (2nd Edition) на Android 11 Go / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: POCO M4 Pro 4G представлен официально / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: POCO X4 Pro представлен официально / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Y700 – планшет для игр и мультимедиа / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 представлен официально / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Nubia Z40 Pro представлен официально / MForum.ru

28.02. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Paper с E-Ink дисплеем представлен официально / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Планшет OPPO Pad представлен официально / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны OPPO семейства Find X5 представлены официально / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Alcatel 1V 2021 представлен официально / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: BLU G91 Max представлен официально / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50 представлен официально / MForum.ru

22.02. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Doogee V20 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: