Анонсы: Blackview OSCAL S60 Pro готовится к релизу

MForum.ru
08.03.2022,
Компания Blackview готовится к релизу смартфона OSCAL S60 Pro. Особенностью новинки станет 8 Мп камера с сенсором Sony для съемки в условиях полной темноты, что достигается путем добавления ИК-подсветки.
В части защиты от пыли и влаги аппарат соответствует стандарту IP69K, в части падений и работы в условиях низких температур выполняется ряд требований стандарта MIL-STD-810H. В технической части Blackview OSCAL S60 Pro речь идет о 5,7-дюймовом дисплее разрешением 1440x720 точек, чипсете MediaTek Helio A25, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5580 мАч. Основной сенсор тыловой камеры – 13 Мп, фронтальная камера получила 8 Мп сенсор. Цена пока не озвучена, скорее всего, Blackview OSCAL S60 Pro будет весьма недорогим устройством.
© Антон Печеровый,
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