Анонсы: Blackview A80 Pro – бюджетный смартфон с quad-камерой

17.11.2019, MForum.ru

Компания Blackview подготовила к релизу смартфон A80 Pro, позиционируемый как «король бюджетного сегмента» со счетверенной камерой.

Набор спецификаций Blackview A80 Pro включает в себя 6,49-дюймовый дисплей, занимающий 90,3% площади передней панели, чипсет MediaTek Helio P25, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 4680 мАч. Изюминка Blackview A80 Pro – счетверенный модуль тыловой камеры. Однако параметры относительно скромны – роль основного сенсора отведена Sony IMX258 разрешением 13 Мп. Также отметим размещенный на задней панели дактилоскопический сенсор. Ожидаемая цена Blackview A80 Pro – менее $170, глобальный релиз назначен на 18 ноября.