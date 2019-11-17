MForum.ru
17.11.2019,
Компания Blackview подготовила к релизу смартфон A80 Pro, позиционируемый как «король бюджетного сегмента» со счетверенной камерой.
Набор спецификаций Blackview A80 Pro включает в себя 6,49-дюймовый дисплей, занимающий 90,3% площади передней панели, чипсет MediaTek Helio P25, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 4680 мАч. Изюминка Blackview A80 Pro – счетверенный модуль тыловой камеры. Однако параметры относительно скромны – роль основного сенсора отведена Sony IMX258 разрешением 13 Мп. Также отметим размещенный на задней панели дактилоскопический сенсор. Ожидаемая цена Blackview A80 Pro – менее $170, глобальный релиз назначен на 18 ноября.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
23.10. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9800 Pro снабдили 48 Мп камерой и тепловизором / MForum.ru
08.07. [Новинки] Анонсы: Blackview BV6100 – смартфон с защитой IP69K / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонcы: Крепыш Blackview BV9700 Pro оценен $499 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Blackview Max 1 с лазерным проектором оценен в $400 / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Blackview BV5500 – «крепыш» за $90 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Samsung W20 5G – раскладушка в стиле Galaxy Fold для рынка Азии / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V17 появится в России / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Blackview A80 Pro – бюджетный смартфон с quad-камерой / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Motorola Razr возродился с гибким экраном Flex View / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 19s с тройной камерой представлен официально / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Realme 5s с 48 Мп камерой анонсируют 20 ноября / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Honor 20S появился в России / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Oppo Reno3 может получить экран 90 Гц, поддержку 5G-соединение и 64 Мп камеру / MForum.ru
12.11. [Новинки] Компоненты: Появились подробности о Snapdragon 865 / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Gigaset GS290 / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A появились в России / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Blade A7 Prime и Blade 10 Prime / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Y9s с чипсетом Kirin 710 появился на сайте производителя / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Наушники Honor Sport Pro появились в России / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Sony Xperia 5 / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Watch представлены официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9 Pro получил пентакамеру 108 Мп / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone II появился в России / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Meizu 16Xs, Note 9 и M10 / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Smartisan Jianguo Pro 3 / MForum.ru