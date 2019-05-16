Анонcы: Крепыш Blackview BV9700 Pro оценен $499

MForum.ru
16.05.2019,
Blackview запустила кампанию по сбору средств для запуска в производство смартфона BV9700 Pro. Рыночная цена новинки составит $499, но первые 300 покупателей, внесших деньги через Indiegogo, смогут получить новинку за $299.
В части защиты Blackview BV9700 Pro соответствует уровню IP69K (допускает мойку струями под давлением) и требованием стандарта MIL-STAD-810G в части падений и температурного диапазона.
Внутри Blackview BV9700 Pro нашлось место для 5,84-дюймового дисплея разрешением FullHD+, чипсета MediaTek Helio P70, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенной тыловой камере (16+8 Мп), 16 Мп фронтальной камере (о столь любимой этим производителем интерполяции не сообщается) и аккумуляторе емкостью 4380 мАч.
Из любопытных особенностей отметим датчик чистоты воздуха, ночную камеру и датчик частоты сердечных сокращений.
© Антон Печеровый,
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