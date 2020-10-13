Анонсы: Blackview BL6000 Pro 5G – первый защищенный смартфон с поддержкой 5G

MForum.ru
13.10.2020,
Компания Blackview запустила на платформе Indiegogo сбор средств на запуск производства первого в мире защищенного смартфона с поддержкой сетей 5G. Заявленные пиковые скорости для Blackview BL6000 Pro 5G составят 2,3 / 1,2 Гбит/с на получение и отдачу, соответственно.
Внутри Blackview BL6000 Pro 5G ожидаются чипсет MediaTek Dimensity 800 (выпускается по техпроцессу 7 нм), 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера с основным сенсором разрешением 48 Мп и аккумулятор емкостью 5280 мАч. В части защиты от влаги речь идет о соответствии стандарту IP69K, также новинка удовлетворяет части требований американского военного стандарта MIL-STD-810G.
© Антон Печеровый,
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