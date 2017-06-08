Анонсы: Blackview BV8000 Pro – защищенный смартфон с мощной платформой

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Анонсы: Blackview BV8000 Pro – защищенный смартфон с мощной платформой

08.06.2017, MForum.ru

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Китайская компания анонсировала смартфон Blackview BV8000 Pro, отличительной особенностью которого является сочетание защиты по классу IP68, неплохого набора технических характеристик и умеренной цены.

Анонсы: Blackview BV8000 Pro – защищенный смартфон с мощной платформой

Аппаратная часть Blackview BV8000 Pro включает в себя 5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 3, чипсет MediaTek Helio P20, 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Blackview BV8000 Pro – защищенный смартфон с мощной платформой

Не подвела и фоточасть. На задней панели Blackview BV8000 Pro разместилась 16 Мп камера с PDAF-фокусировкой (Samsung S5K3P3), фронтальная камера – 8 Мп (Samsung 4H8). Радует своей емкостью и аккумулятор – 4180 мАч.

Анонсы: Blackview BV8000 Pro – защищенный смартфон с мощной платформой

Естественно не забыт и дактилоскопический сенсор, разместившийся на боковой грани Blackview BV8000 Pro. Там же находится аппаратная кнопка, которую можно настроить по желанию владельца. Еще одной особенностью стал звуковой чип Smart NXP. ОС – Android 7.0. Цена Blackview BV8000 Pro - $249,99, кроме того производитель обещает упрощенную версию с 3 Гб ОЗУ и более скромным объемом встроенной памяти.

Анонсы: Blackview BV8000 Pro – защищенный смартфон с мощной платформой

Анонсы: Blackview BV8000 Pro – защищенный смартфон с мощной платформой

Анонсы: Blackview BV8000 Pro – защищенный смартфон с мощной платформой

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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