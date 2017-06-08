Анонсы: Blackview BV8000 Pro – защищенный смартфон с мощной платформой

MForum.ru
08.06.2017,
Китайская компания анонсировала смартфон Blackview BV8000 Pro, отличительной особенностью которого является сочетание защиты по классу IP68, неплохого набора технических характеристик и умеренной цены.
Аппаратная часть Blackview BV8000 Pro включает в себя 5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 3, чипсет MediaTek Helio P20, 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.
Не подвела и фоточасть. На задней панели Blackview BV8000 Pro разместилась 16 Мп камера с PDAF-фокусировкой (Samsung S5K3P3), фронтальная камера – 8 Мп (Samsung 4H8). Радует своей емкостью и аккумулятор – 4180 мАч.
Естественно не забыт и дактилоскопический сенсор, разместившийся на боковой грани Blackview BV8000 Pro. Там же находится аппаратная кнопка, которую можно настроить по желанию владельца. Еще одной особенностью стал звуковой чип Smart NXP. ОС – Android 7.0. Цена Blackview BV8000 Pro - $249,99, кроме того производитель обещает упрощенную версию с 3 Гб ОЗУ и более скромным объемом встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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