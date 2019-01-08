Анонсы: Blackview BV5500 – «крепыш» за $90

MForum.ru
08.01.2019,
Компания Blackview начала прием предварительных заказов на смартфон BV5500. Новинка относится к сегменту защищенных устройств, соответствуя стандартам MIL-STD-810G и IP68/IP69K. Таким образом, этот смартфон можно не только погружать на глубину до метра, но и мыть мойкой высокого давления.
На текущий момент предзаказать новинку можно за $90, стандартная цена будет на $20 больше. Причем, цена увеличиваться будет постепенно, на $2 в день. В части спецификаций все достаточно скромно, разве что АКБ радует емкостью 4400 мАч. В активе Blackview BV5500 присутствуют 5,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ с защитным стеклом Gorilla Glass 3, чипсет MediaTek MTK6580P, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, сдвоенная тыловая камера с 8 Мп сенсором, а также ОС Android 8.1 Oreo.
© Антон Печеровый,
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