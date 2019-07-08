Анонсы: Blackview BV6100 – смартфон с защитой IP69K

MForum.ru
08.07.2019,
В портфолио компании Blackview появился смартфон BV6100. Как и другие смартфоны бренда, новинка относится к сегменту защищенных устройств, соответствуя IP68/ IP69K и MIL-STD-810G.
В активе Blackview BV6100 присутствуют чипсет 6,88-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек, MediaTek Helio A22, 3 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (основной сенсор 8 Мп от Sony), 5 Мп камера на передней панели, а также аккумулятор емкостью 5580 мАч с поддержкой Quick Charge 2.0. Также отметим поддержку технологии NFC, сканер отпечатка пальца (Touch ID) и распознавание лица (Face ID). ОС – Android 9.0 Pie. Продажи начнутся уже в текущем месяце, ожидаемая цена на российском рынке – 12 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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