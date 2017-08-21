Анонсы: Blackview BV4000 – прочный смартфон с приятным дизайном

21.08.2017, MForum.ru

Как правило, крепкие смартфоны из Поднебесной, сертифицированные по стандарту IP68, отлично справляются со своими задачами, стойко сопротивляясь воде, пыли и ударам. Однако в угоду утилитарности внешность подобных устройств заметно страдает. Впрочем, Blackview BV4000 является исключением из этого правила.

На фоне брутальных «крепышей» Blackview BV4000 привлекает внимание строгим дизайном с прямыми линиями, а также приятной текстурой материала. На фоне аналогов эта новинка смотрится достаточно тонкой, а ее заднюю панель украшает сдвоенная камера (8 Мп + 2 Мп). Также в активе Blackview BV4000 присутствуют 4,7-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 3, чипсет MT6580A, 1 Гб ОЗУ, поддержка двух SIM-карт и аккумулятор емкостью 3680 мАч. Релиз Blackview BV4000 ожидается в конце августа, цена пока не объявлена. Впрочем, судя по спецификациям, цена аппарата вряд ли будет высокой.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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