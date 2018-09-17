Анонсы: Blackview BV9600 Plus оснастили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором

17.09.2018, MForum.ru

Китайская компания Blackview раскрыла подробности о смартфоне BV9600 Plus. Новинка относится к сегменту устройств защищенных от пыли, влаги и ударов. Толщина корпуса Blackview BV9600 Plus всего 9,8 мм, что в этом сегменте весьма неплохо.

Внутри Blackview BV9600 Plus можно найти чипсет MediaTek Helio P60, 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Для улучшения производительности и снижения энергопотребления используется базирующаяся на искусственном интеллекте технология NeuroPilot AI. Экран Blackview BV9600 Plus выполнен по технологии OLED, диагональ – 6,21 дюйма, соотношение сторон 19:9. Также отметим встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор и поддержку распознавания лиц. Остальные подробности о новинке и ее цену производитель обещал раскрыть позднее.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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