Это интересно: Android Marshmallow стал самой массовой версий Android

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Это интересно: Android Marshmallow стал самой массовой версий Android

07.06.2017, MForum.ru

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Компания Google обновила статистику использования версий ОС Android. Относительно прошлого месяца изменения в процентах невелики, однако очень важны. Согласно обновленного отчета самой популярной версией ОС от Google стала Android 6.0 Marshmallow (31,2%), обогнавшая по популярности Lillipop, суммарная доля которой сократилась до 30,8%.

Это интересно: Android Marshmallow стал самой массовой версий Android

Суммарная доля новых версий Android Nougat пока не велика – 7,1%. Причем, на этот факт обратила внимание даже компания Apple, сравнившая количество iPhone/iPad обновившихся до iOS 10 c количеством устройств на базе Android Nougat. Конечно, в силу разнообразия и значительно большого количества проданных Android-устройств подобное сравнение не совсем корректно, но все же заставляет задуматься. Третьей по распространенности версией Android является KitKat (18,1%). На долю более старых версий ОС приходится 10,9% из которых основная часть – устройства на базе Jelly Bean.

Это интересно: Android Marshmallow стал самой массовой версий Android

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации developer.android.com

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ничего революционного. все это есть в прошлогодних моделях Wileyfox например. Ожидал большего от Huawei.

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