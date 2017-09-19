Пресс-релизы: PROMT представил PROMT Translation Server 18

19.09.2017, MForum.ru

19 сентября 2017. Компания PROMT обновила линейку корпоративных решений и свой флагманский продукт PROMT Translation Server 18 для автоматического перевода. Новые возможности были представлены на презентациях продукта 14 сентября в Санкт-Петербурге и 19 сентября в Москве.

Ведущий российский разработчик решений по автоматическому переводу, компания PROMT, выпустил релиз флагманского продукта – корпоративного решения для автоматического перевода PROMT Translation Server 18. Продукт вышел под слоганом «искусственный интеллект в действии», что подчеркивает большое количество «умных» технологий, которые используются в программах PROMT 18.

Одной из ключевых особенностей обновленной версии стала возможность добавления пользовательских данных как для перевода, так и в качестве справочной информации. Благодаря новым возможностям PROMT Translation Server 18 стал многофункциональной платформой по работе с текстами и документами на разных языках. Теперь менеджеры, инженеры, маркетологи, юристы и финансовые специалисты смогут быстро и удобно решать задачи, связанные с разноязычной информацией.

PROMT Translation Server 18 переводит нажатием одной кнопки, сохраняя структуру и форматирование исходного файла. А возможность настройки профиля позволяет сохранять и обращаться к ранее выполненным переводам, создавать собственные словари, выбирать правила перевода, загружать глоссарии и базы Translatiom Memory. В обновлённой версии также увеличилась скорость перевода. «Если мы говорим о слове или небольшом тексте, доли секунды могут и не играть существенной роли, однако при работе с big data это существенно ускоряет бизнес-процессы», - говорит Никита Шаблыков, директор по продажам PROMT.

По данным аналитиков PROMT, в корпоративном секторе более 40% направляемой на перевод информации относится к технической и научной документации. В этой связи модули перевода в PROMT Translation Server 18 дополнительно натренированы на перевод этого типа контента. Другим востребованным направлением для автоматического перевода является перевод деловой переписки. В помощь пользователям в продукт интегрирована выполненная профессиональными переводчиками база примеров перевода с упором на деловую корреспонденцию.

Также внесены существенные изменения в работу входящего в PROMT Translation Server 18 клиентского приложения PROMT Агент. PROMT Агент предназначен для перевода отдельных слов и фрагментов текстов в любых приложениях, а также для быстрой отправки на перевод документов и веб-страниц без дополнительных переключений между экранами. Обновленный PROMT Агент позволяет в режиме реального времени не только перевести или прослушать слова, но также уточнить их транскрипцию и грамматическую информацию.

«PROMT Translation Server хорошо известен нашим корпоративным заказчикам. Сейчас мы выпусканием не просто новую версию, PROMT Translation Server 18 - это новый продукт и многофункциональная платформа, объединяющая передовые лингвистические технологии. По данным маркетинговых исследований, люди – независимо от культуры, ментальности и владения иностранными языками - предпочитают читать информацию на родном языке: так она воспринимается быстрее, надежнее и в итоге эффективнее. Наш опыт внедрений также говорит о том, что скорость работы с разноязычной документацией с помощью продуктов PROMT, а значит и скорость принятия решений возрастает в разы», - резюмирует Никита Шаблыков.

Common Sense Advisory, одна из мировых авторитетнейших консалтинговых компаний в области локализации и глобализации, отмечает стабильный рост рынка автоматического перевода. В 2016 году его размер составил более 400 млн долларов с оценкой совокупного среднегодового темпа роста на 19.0% с 2017 до 2024 года. В ежегодном отчете Global Market Insights также подчеркивается, что рынок автоматического перевода по-прежнему остается главной возможностью преодоления лингвистического барьера. В частности, благодаря нему компании наращивают пул покупателей услуг и товаров, не владеющих языком продавца. Среди других бизнес-задач, которые решают технологии автоматического перевода – взаимодействие пользователей в онлайн пространстве, обеспечение работы служб поддержки и оптимизация затрат на перевод.

Напомним, что PROMT Translation Server переводит тексты и документы в офлайн режиме для 20+ языков и 80+ языковых пар и поставляется в двух основных версиях:

- Intranet Edition для использования в корпоративной сети,

- Developer Edition для интеграции в корпоративные порталы, сайты и программные продукты.

Также на базе PROMT Translation Server 18 существуют отраслевые решения для компаний нефтегазового, металлургического, фармацевтического, банковского и других секторов.

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