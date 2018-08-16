Анонсы: Все смартфоны Nokia будут обновлены до Android 9.0 Pie

MForum.ru
16.08.2018,
Компания HMD Global объявила о планах обновления программного обеспечения смартфонов Nokia до актуальной версии Android 9.0 Pie. Радует, что компания сохранила серьезный подход, который мы видели при выпуске апдейтов до Android 8 Oreo.
Список моделей, которые будут обновлены до Android 9.0 Pie, включает в себя почти весь модельный ряд производителя, в том числе бюджетные смартфоны на базе Android Go. Первым аппаратом, который Nokia обновит до актуальной версии ОС, станет Nokia 7 Plus, уже получивший версию Developer Preview этой ОС. Также обновление программного обеспечения будет доступно для Nokia 8 Sirocco, Nokia 8, Nokia 6.1 Plus, Nokia 6.1, Nokia 6, Nokia 5.1, Nokia 5, Nokia 3.1, Nokia 3, Nokia 2.1 (Android Go), Nokia 2 и Nokia 1 (Android Go). Не забыты и эксклюзивные модели для китайского рынка – Nokia 7, Nokia X6 и Nokia X5.
© Антон Печеровый,
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