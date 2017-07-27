Компоненты: USB 3.2 обеспечит скорость передачи данных до 20 Гбит/с

27.07.2017, MForum.ru

Состоялся предварительный анонс интерфейса USB 3.2, обеспечивающего скорость передачи данных до 20 Гбит/с. На текущий момент стандарт все еще находится в стадии согласования и доработки, финальный релиз ожидается в сентябре текущего года на USB Developer Days 2017.

Для работы в рамках нового стандарта будут использоваться исключительно кабели USB Type C, так как стандартные A/B разъемы не обладают нужным количеством линий. На скоростях передачи данных более 2 Гбит/с будет использоваться режим многополосной работы. Таким образом, кабели USB 3.1 Gen 2, поддерживающие скорость передачи данных 10 Гбит/с, подойдут и для USB 3.2. В тоже время именно кабели являются единственной совместимой частью текущего стандарта – совместимость с USB 3.2 возможна только для новых устройств. Обратная совместимость, разумеется, присутствует. Появление устройств совместимых с USB 3.2 ожидается не ранее 2019 года.