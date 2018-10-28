Телеком: Twilio и T-Mobile запускают набор разработчика приложений NB-IoT

MForum.ru

Телеком: Twilio и T-Mobile запускают набор разработчика приложений NB-IoT

28.10.2018, MForum.ru

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Twilio известна как облачный сервис. На днях компания объявила о запуске набора разработчика решений узкополосного IoT (NB-IoT) в партнерстве с T-Mobile, как сообщил TechCranch.

В SDK (от англ. software developer kit) входит необходимое “железо”, позволяющее создавать решения, которые можно подключать к сети оператора, а также программные инструменты и API (пользовательские интерфейсы) для создания приложений. Такой набор может помочь разработчикам в создании новых решений для IoT. Считается, что SDK существенно ускоряют освоение возможностей, которые обеспечивает сеть, разработчиками. В конечном итоге это должно позволить компаниям Twilio и T-Mobile нарастить свои клиентские базы.

Сеть NB-IoT предназначена для подключения к ней различных устройств IoT, прежде всего тех, что не особенно активно обмениваются данными с удаленными серверами. Небольшая пропускная способность канала как правило оборачивается возможностью для устройства обходиться малыми токами потребления, некоторые сенсоры могут годами работать от одной батарейки. В частности, уже разработаны трекеры местоположения или сенсоры влажности, которые при работе через сеть NB-IoT способны работать до 10 лет без необходимости обслуживания!

T-Mobile запустила масштабную сеть в США в начале 2018 года. В SDK Twilio входит модуль NB-IoT, сертифицированный T-Mobile, а также плата разработчика на базе Intel Arduino, набор различных сенсоров и SIM-карта брендированная Twilio, рассчитанная на подключение к сети NB-IoT T-Mobile.

Такой набор разработчика позволяет компаниям, которые решили использовать сеть NB-IoT, возможность самостоятельно протестировать возможности новой технологии до того, как будет приниматься решение о значительных инвестициях.

Как ожидается, неплохой приманкой для клиентов станет прозрачная схема ценообразования для пользования сетью NB-IoT, которую компания запустит в начале 2019 года. В рамках пилотной фазы, клиентам предложено платить по $2 за одно подключенное устройство в месяц, тогда как компаниям, которые решатся на масштабные запуски, обещан тариф в $5 за устройство в год.

Twilio и T-Mobile запускают набор разработчика приложений NB-IoT

 

Как ожидается, инициатива может обеспечить компаниям Twilio и T-Mobile больше B2B-клиентов, а также ускорит освоение бизнесами беспроводных сетей IoT, которые согласно прогнозу Business Insider, к 2023 году будут обслуживать более 2 млрд устройств.

В России лидером по внедрению NB-IoT в 2018 году стала компания МТС. Подробнее о ситуации с NB-IoT на российском рынке можно почитать здесь.

МТС также собирается представить специальный тариф для подключаемых к NB-IoT устройств, а в МегаФон это уже сделали, предложив тариф “Интернет вещей”, адресованный для подключения устройств к сети NB-IoT (а также к сетям 2G, 3G. 4G). 

Плата модема SH1 с поддержкой NB-IoT (и LoRaWAN), Вега-Абсолют

Так выглядит плата модема SH1, разработанного в российской компании “Вега-Абсолют”, работающего в частности с сетями стандарта NB-IoT. С этим модемом экспериментируют, в частности, в компании “Билайн” в рамках пилотного проекта NB-IoT.

Похоже что хотя бы по части внедрений беспроводных решений IoT Россия избежит значительного отставания от Китая и США, характерного для многих других технологий.

Подробнее об NB-IoT можно читать здесь.

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теги: NBIOT NB-IoT T-Mobile IoT

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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