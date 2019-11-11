Телеком: МегаФон начинает работать с устройствами NB-IoT Cat-NB2 в 59 регионах России

MForum.ru
11.11.2019,
Первое поколение устройств NB-IoT обеспечивало скорости подключения на уровне до 30 кбит/c. Технология NB-IoT Cat-NB2 это скорости передачи данных до 130 кбит/с, что в 5 раз быстрее.
При этом сохраняются такие преимущества NB-IoT, как существенно больший, по-сравнению с LTE радиус действия одной соты, длительность автономный устройств подключенной к такой сети устройств. Не будем забывать и о более высокой проникающей способности сигнала в этом диапазоне, что позволяет подключать к сети датчики и приборы, находящиеся в зданиях со сложной внутренней конструкцией и в подвалах.
«Теперь наш “Интернет вещей” в 5 раз быстрее по сравнению с тем, что может показать сеть текущего поколения. К тому же технология отличается еще и высочайшей энергоэффективностью – вы подключаете к датчику расхода воды в квартире обычную батарейку, и устройство будет само передавать показания по мобильной сети в течение 6-8 лет», — отметил Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.
В МегаФон, совместно с MediaTek, провели тесты коммерческих устройств NB-IoT.
Поддержка функциональности Dual HARQ обеспечила скорость передачи данных порядка 130 кбит/c. В ряде случаев, предприятия, которые станут использовать такой модуль связи, смогут обойтись меньшим числом передатчиков - к одному модулю можно подключить несколько сенсоров и датчиков.
Немного цифр, характеризующих то, насколько далеко МегаФон продвинулся в освоении IoT. На начало 3q2019, по данным AC&M Consulting, МегаФон обслуживал более 8 млн различных IoT устройств. Аналитики ставят МегаФон на первое место в России с долей рынка IoT в 43%. Только за первую половину 2019 года число SIM-карт с зеленым логотипом выросло на 1 млн штук. Ожидается активное продолжение роста востребованности услуг IoT, прежде всего, в сфере ЖКХ.
Оператор занимается не только внедрениями классических B2B-решений, но также "социально значимыми" проектами. Например, на территории Красноярского края и Республики Хакасия оператор обеспечивает работу мобильных кардиографов в машинах «скорой помощи». Решения "умных светофоров" и "умное освещение" - это части решения "умный город".
В Тюмени и Нижневартовске IoT МегаФона используется в работе «умных» светофоров, а в Сыктывкаре более 6 тыс. SIM-карт оператора помогают управлять уличным освещением. На горных разрезах Кузбасса и Челябинска SIM-карты МегаФона обеспечивают мониторинг перемещения БелАЗов, топливных заправщиков и вспомогательной техники. В 2019 году датчики NB-IoT являются основой системы мониторинга ТЭЦ-1 в Йошкар-Оле.
Примеры внедрений технологий IoT на Урале - в ролике компании МегаФон.
Подробнее о технологиях IoT и IIoT и NBIoT.
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теги: телеком МегаФон IoT IIoT NB-IoT Cat-M2
© Алексей Бойко,
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