Пресс-релизы: «МегаФон» представил первый в России тариф для управления NB-IoT-устройствами

MForum.ru
12.10.2018,
12 октября 2018 года, Москва. «МегаФон» первым из операторов предложил тариф «Интернет вещей» для устройств, работающих на базе стандарта NB-IoT. Новый тариф применим не только для работы с NB-IoT-устройствами, но и в сетях 2G, 3G, 4G. В возможности тарифа также входит выделенная APN-сеть, которая гарантирует сохранность и безопасность передаваемой с устройств информации.
В тариф «Интернет вещей» включены пакеты трафика от 15 Мб до 300 Мб по оптимальной цене от 20 руб. до 120 руб., а также передача данных по протоколу CSD для компаний, которые по-прежнему используют в устройствах голосовой канал связи.
«МегаФон» планомерно и уверенно идет к завоеванию IoT-рынка. Мы первыми в России протестировали решение в стандарте NB-IoT и затем запустили его в коммерческую эксплуатацию в умном городе Иннополис. Обновив ядро сети, мы обеспечили федеральное NB-IoT-покрытие и начали работать над внедрением цифровых решений в регионах страны – в Челябинске появились «умные дорожные знаки» для безопасности на дорогах, а в Брянске – экономное и энергоэффективное «умное освещение», – отмечает Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона». – Мы работаем на опережение и сегодня делаем еще один важный шаг – первыми среди операторов предлагаем специальный федеральный тариф для NB-IoT-устройств, который учитывает широту региональных сетей наших корпоративных клиентов, растущий уровень автоматизации производства и потребность в постоянном контроле над ситуацией».
В тариф также входит доступ к платформе «M2M-мониторинг». С ее помощью независимо от места нахождения клиенты смогут управлять сетью IoT-устройств и не задумываться о стоимости или перерасходе IoT/M2M-трафика. Новое тарифное предложение будет актуально для компаний с развитой региональной сетью или для тех, у кого есть необходимость одновременного и постоянного сбора данных с множества IoT/M2M-датчиков и подключенных устройств. Например, компаниям транспортной отрасли M2M-платформа поможет обеспечить безопасность и сохранность транспортных средств. С ее помощью можно обнаружить попытки «глушения» радиопередатчиков автомобилей. Использование платформы компаниями топливно-энергетического комплекса и ЖКХ поможет повысить управляемость и безопасность подключенных объектов, а также, проконтролировать работоспособность каналов передачи данных «МегаФона». В банковской сфере возможности удаленного мониторинга позволят объединить в единую экосистему сети терминалов оплаты и банкоматов.
Для еще более удобного управления sim-картами в любом IoT/M2M-оборудовании, к новому тарифному плану можно подключить опции, которые созданы для точного планирования затрат в России и за рубежом. Например, в рамках опции «Интернет вещей для бизнеса» «МегаФон» предлагает безлимитный доступ в Интернет на скорости до 64 кбит/с и работу в сети NB-IoT. Опция «IoT без границ» будет полезна для передачи данных в международном роуминге – включенный объем трафика доступен в абсолютном большинстве стран мира для того чтобы устройства всегда были на связи.
Узнать подробнее о возможностях для управления IoT-устройствами можно здесь.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
теги: NB-IoT МегаФон
+ +
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
11.10. [Новости компаний] Микроэлектроника: Huawei выпустил два чипа, ориентированных на применение в системах ИИ / MForum.ru
04.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: «МегаФон» запустил в Новгороде первые базовые станции стандарта NB-IoT / MForum.ru
04.10. [Краткие новости] Пресс-релизы: МТС построила первую в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей / MForum.ru
03.10. [Новости компаний] Телеком: На сети Sprint используется mMIMO решение Samsung / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8C со Snapdragon 632 представлен официально / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.1 Plus — недорогой смартфон со сдвоенной камерой и NFC / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845 / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8X появился в России с подарком за предзаказ / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K1 со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Google Pixel 3 и 3 XL / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Homtom P1 оснастят проектором яркостью 150 люменс / MForum.ru
08.10. [Новинки] Слухи: Смартфоном Nokia c мега-дисплеем может оказаться Nokia 7.1 Plus / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Стеклянно-металлический UMIDIGI A3 оценен в $100 / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.1 с PureDisplay представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: LG V40 ThinQ с тремя тыловыми камерами представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nokia 7.1 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон ASUS ROG Phone появится в России / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Band 3e / MForum.ru
02.10. [Новинки] Тесты: Yola12 - бюджетное решение проблемы проведения интернета в офис или на дачу / MForum.ru
02.10. [Новинки] Слухи: Тизер Lenovo Z5 Pro показал 4 камеры на задней панели / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Слухи: Oppo K1 со Snapdragon 660 замечен в Geekbench / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Realme C1 дебютирует со Snapdragon 450, емкой батареей и ценой до $100 / MForum.ru