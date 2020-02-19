MForum.ru
19.02.2020,
Google официально представила операционную систему Android 11, сделав ее доступной для разработчиков в статусе Developer Preview. Таким образом, новый Android увидел свет почти на месяц раньше традиционного срока.
Причины, по которым были нарушены привычные сроки, естественно, не озвучены. Скорее всего, поисковый гигант желает получить максимальную обратную связь от сообщества Android-разработчиков. Остальные сроки традиционны – релиз бета-версии ожидается в мае текущего года, финальный релиз – в третьем квартале. Судя по отсутствию буквы в названии, Google окончательно перешла на цифровой нейминг версий своей мобильной ОС (начатый с Android 10), отказавшись от полюбившихся многим сладких названий.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
18.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S20 и S20+ представлены официально / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip – ответ на Motorola Razr / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite появились в России / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: Realme C3 с Android 10 представлен официально / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: LG W10 Alpha – LTE-смартфон начального уровня / MForum.ru
19.02. [ПО] Анонсы: Android 11 Developer Preview стал доступен разработчикам / MForum.ru
19.02. [Новинки] Это интересно: Redmi Note 8T с поддержкой NFC уценили до 9990 рублей / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты все подробности о Samsung Galaxy M31 с АКБ 6000 мАч / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Представлены LG K61, K51S и K41S с 6.5-дюймовыми дисплеями и АКБ 4000 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Это интересно: Экран Motorola RAZR на холоде расслаивается / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos R5G представлен официально / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Samsung Galaxy A70e / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Анонс Nubia Red Magic 5G отложат / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты некоторые характеристики Oppo Reno3 Pro / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Зеленый Honor 9X появился в России / MForum.ru
12.02. [Новинки] Это интересно: MWC 2020 отменяется / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S20 и S20+ представлены официально / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip – ответ на Motorola Razr / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 8A Dual представлен официально / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite появились в России / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M31 представят 25 февраля / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Черно-золотистый Motorola Razr замечен на рендерах / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: Realme C3 с Android 10 представлен официально / MForum.ru