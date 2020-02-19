Анонсы: Android 11 Developer Preview стал доступен разработчикам

19.02.2020, MForum.ru

Google официально представила операционную систему Android 11, сделав ее доступной для разработчиков в статусе Developer Preview. Таким образом, новый Android увидел свет почти на месяц раньше традиционного срока.

Причины, по которым были нарушены привычные сроки, естественно, не озвучены. Скорее всего, поисковый гигант желает получить максимальную обратную связь от сообщества Android-разработчиков. Остальные сроки традиционны – релиз бета-версии ожидается в мае текущего года, финальный релиз – в третьем квартале. Судя по отсутствию буквы в названии, Google окончательно перешла на цифровой нейминг версий своей мобильной ОС (начатый с Android 10), отказавшись от полюбившихся многим сладких названий.