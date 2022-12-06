Анонсы: Onyx BOOX Leaf2 с 7-дюймовым e-ink дисплеем оценен в $199,99

06.12.2022, MForum.ru

Onyx BOOX — известный производитель высококачественных планшетов с экранами на базе электронных чернил. Не так давно на рынок вышли электронные книги Boox Tab Ultra и Tab10, теперь компанию им составила еще одна новинка, привлекающая невысокой ценой.

Boox Leaf2 доступен в двух цветовых вариантах. Причем, отличия между ними не только в цвете корпуса – у белого отсутствует защита в виде матового стекла над дисплеем. В результате белая версия весит на 15 г меньше, чем черная. Сами экраны идентичны – 7-дюймовые дисплеи E Ink Carta с разрешением 300 точек на дюйм и разрешением 1680 на 1264 пикселей.

Leaf2 получил 32 ГБ флэш-памяти eMMC, 2 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и Android 11 из коробки. Onyx BOOX также оснащен слотом для чтения карт памяти MicroSD. Аккумулятор емкостью 2000 мАч обеспечивает до 26 дней автономной работы. Основа железа – неназванный процессор Qualcomm с подключением Bluetooth 5.0. Также новинка оснащена портом USB Type-C, микрофонами, динамиками и G-сенсорами для поддержки автоматического поворота.

В настоящее время устройство доступно на рынках США и Китая. Удивительно, но в США это стоит дешевле, чем в Китае. Цена в США составляет 199,99 долларов, а в Китае — 1580 юаней (225 долларов США). Его можно приобрести напрямую в B&H Photo Video или BOOX.