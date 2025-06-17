Анонсы: Анонсирован Realme Narzo 80 Lite 5G с Dimensity 6300 и аккумулятором 6000 мАч

17.06.2025, MForum.ru

Realme официально представила смартфон Narzo 80 Lite 5G. Технически новинка представляет собой переименованный Realme C73 с ЖК-дисплеем 120 Гц, чипсетом Dimensity 6300 и аккумулятором емкостью 6000 мАч.

Narzo 80 Lite 5G оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 120 Гц. Панель имеет пиковую яркость 625 нит, в вырезе дисплея разместилась фронтальная камера разрешением 8 Мп.

Narzo 80 Lite 5G базируется на чипсете Dimensity 6300 от MediaTek, который дополняют 4/6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На задней панели находится 32-мегапиксельная основная камера с датчиком GC32E2.

Программное обеспечение – Realme UI 6 на базе Android 15. За автономность отвечает аккумулятор 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт.

Realme Narzo 80 Lite поставляется в цветах Crystal Purple и Onyx Black. Цена установлена на уровне 10 499 индийских рупий (121 доллар США) за версию 4/128 ГБ и 11 499 индийских рупий (133 доллара США) за версию 6/128 ГБ. В рамках спецпредложений на старте продаж будет предоставлена скидка в 500 и 1000 рупий, соответственно. Продажи начнутся 20 июня на Amazon India.