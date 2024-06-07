Анонсы: В Индии Realme C63 выпущен как Narzo N63

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Анонсы: В Индии Realme C63 выпущен как Narzo N63

07.06.2024, MForum.ru

Realme C63 был официально представлен в конце прошлого месяца в Индонезии. Теперь этот смартфон также представлен на индийском рынке. Но под другим названием – в Индии новинка называется Realme Narzo N63.

Анонсы: В Индии Realme C63 выпущен как Narzo N63

Realme Narzo N63 оснащен 6,74-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 720x1600 точек с частотой обновления 90 Гц и частотой сенсорной выборки 180 Гц. Пиковая яркость экрана составляет 560 нит.

В основе Realme Narzo N63 процессор Unisoc T612 SoC, который дополняют 4 ГБ оперативной памяти, и 64/128 ГБ расширяемой памяти. Разрешение тыловой камеры – 50 Мп, фронтальная камера – 8 Мп. Также отметим боковой датчик отпечатков пальцев, разъем для наушников 3,5 мм и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC 45 Вт.

Анонсы: В Индии Realme C63 выпущен как Narzo N63

Realme Narzo N63 получил рейтинг IP54 по защите от пыли и брызг, а также обещание Realme «4 года бесперебойной работы», которое подтверждает бесперебойную работу, по крайней мере, в течение этого периода времени.

Начало продаж Realme Narzo N63 в Индии – 10 июня в 12:00 по местному времени. Он будет предлагаться в двух цветах: «Синий кожаный» и «Пурпурный сумеречный» по цене 7 999 индийских рупий за вариант с 64 ГБ встроенной памяти и 8 499 индийских рупий за версию со 128 ГБ памяти. Эти цены на 500 индийских рупий ниже рекомендованной розничной цены и действительны только до 14 июня.

Анонсы: В Индии Realme C63 выпущен как Narzo N63

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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