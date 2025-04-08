Слухи: Realme Narzo 80 Pro 5G и Narzo 80x 5G готовятся к анонсу

MForum.ru
08.04.2025,
Realme представит смартфоны Narzo 80 Pro 5G и Narzo 80x 5G в Индии 9 апреля 2025 года в 12:00 по индийскому времени. Сразу после анонса новинок начнутся их продажи со скидками. Новинки позиционируются как устройства для студентов и будут доступны с рядом спецпредложений.
Narzo 80 Pro 5G оценен менее чем в 20 000 рупий, а Narzo 80x 5G будет доступен менее чем за 13 000 рупий. Для Narzo 80 Pro 5G было объявлено о студенческой льготе, предлагающей годовую защиту от повреждения экрана стоимостью 1299 рупий без дополнительных затрат.
Что касается спецификаций, Narzo 80 Pro 5G будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 7400, аккумулятором емкостью 6000 мАч, быстрой зарядкой 80 Вт, экраном с пиковой яркостью 4500 нит, системой охлаждения VC площадью 6050 мм². Толщинка устройства составит 7,5 мм, его вес – 179 граммов.
Narzo 80x 5G оснащен чипсетом Dimensity 6400, аккумулятором емкостью 6000 мАч с зарядкой 45 Вт, классом защиты IP69, ударопрочностью военного класса и дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что он будет представлен в трех вариантах: 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Доступные цвета включают Sunlit Gold и Deep Ocean.
© Антон Печеровый,
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