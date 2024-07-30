Анонсы: Realme Narzo N61 – прочный смартфон с литым корпусом

30.07.2024, MForum.ru

Realme представила новый смартфон серии Narzo N, который находится ниже N63 как по цене, так и по возможностям. При создании новинки компания сосредоточила свое внимание прочности телефона.

Realme Narzo N61 получил литой алюминиевый корпус и встроенную металлическую раму внутри, а также армированное стекло снаружи. Компания добавила уплотнения на порт USB и слот для карты, а также амортизацию к основной плате. Впрочем, класс защиты новинки от влаги и пыли лишь IP54, зато она получила сертификат высокой надежности TÜV Rheinland.

Технически N61 похож на N63. Смартфон оснащен 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц и яркостью до 560 нит. Сенсорный экран способен распознавать касания мокрыми пальцами. В вырезе экрана размещена 5-мегапиксельная камера. Также отметим пользовательский интерфейс Realme «Mini Capsule 2.0», который отображает ключевую информацию в верхней строке экрана.

Основная камера Realme Narzo N61 представляет собой 32-мегапиксельный модуль, который поддерживает запись видео 1080p. Собственно камеры и стали основным техническим отличием между N61 и N63. Напомню, у N63 8-мегапиксельная селфи-камера и 50-мегапиксельная основная камера.

Realme Narzo N61 базируется на чипсете Unisoc T612, представляющим собой 6-нм чип с двумя ядрами Cortex-A75, шестью ядрами A55 (все на 1,8 ГГц) и графическим процессором Mali-G57. Realme Narzo N61 оснащен 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD.

Realme Narzo N61 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который может сохранять 80% своей первоначальной емкости после 1000 циклов зарядки. Зарядка осуществляется через порт USB-C, но максимальная мощность зарядки всего 10 Вт (тогда как у N63 – 45 Вт). Из прочего отметим, что Realme Narzo N61 поддерживает только сети 4G, оснащен Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.0 (LDAC) и сохранил разъем для наушников 3,5 мм.

Цена Realme Narzo N61 – 7500 индийских рупий за версию 4/64 Гб, вариант 6/128 Гб оценен в 8500 индийских рупий. Выгода за предзаказ – 500 рупий, реальные отгрузки начнутся 6 августа. Цветовая гамма N61 – синий Voyage Blue и черный Marble Black.