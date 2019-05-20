Анонсы: Официально представлен Redmi Note 7S с 48 Мп камерой

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Анонсы: Официально представлен Redmi Note 7S с 48 Мп камерой

20.05.2019, MForum.ru

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Несмотря на то, что с момента анонса Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro прошло совсем немного времени, компания Xiaomi представила Redmi Note 7S, также получивший мощную фоточасть.

Анонсы: Официально представлен Redmi Note 7S с 48 Мп камерой

Внешне и технически новинка аналогична Redmi Note 7 Pro. Для защиты экрана и задней панели используется Corning Gorilla Glass 5, боковые грани — алюминиевая рамка. Диагональ экрана — 6,3 дюйма, разрешении FullHD+. В U-образном вырезе экрана разместилась 13 Мп фронтальная камера. Внутри Redmi Note 7S разместился чипсет Qualcomm 660, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 4000 мАч с QuickCharge 4.0.

Анонсы: Официально представлен Redmi Note 7S с 48 Мп камерой

Тыловая камера — 48 Мп сенсор с апертурой f/1,8 и вспомогательным сенсором разрешением 5 Мп. ОС — Android 9.0 с оболочкой MIUI 10. Также отметим водоотталкивающее покрытие P2i. Выпускаться Redmi Note 7S будет в черном Onyx Black, синем Sapphire Blue и красном Ruby Red. Цена — 10 990 рупий за вариант 3/32 Гб и 12 990 за версию с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Официально представлен Redmi Note 7S с 48 Мп камерой

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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