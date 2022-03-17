Слухи: Электронная книга Onyx Boox Nova Air C получит цветной E-Ink дисплей и стилус

MForum.ru
17.03.2022,
В сети появилась информация об Onyx Boox Nova Air C. Новинка представляет собой электронную книгу, но работает под управлением ОС Android 11, оснащена цветным дисплеем 7,8-дюйма разрешением 1404х1872 точки, выполненным по технологии E-Ink и поддерживает стилус.
Внутри Onyx Boox Nova Air C ожидаются 8-ядерный процессор с рабочей частотой 2 ГГц, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 2000 мАч. Из коммуникационных интерфейсов ожидаются WiFi (dual-band) и Bluetooth 5.0. Габариты новинки составят 194 х 136,5 х 6,3 мм при весе 245 г. Информации о цене пока нет. Ждем анонса!
© Антон Печеровый,
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