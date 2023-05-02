Анонсы: Moto G Stylus (2023) – 4G-смартфон со стилусом

MForum.ru
02.05.2023,
Вторая новинка – Moto G Stylus (2023) — представляет собой устройство с поддержкой только сетей 4G. Аппарат построен на базе чипсета Helio G85, который дополнен 4 ГБ оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти, которую можно расширить картами microSD объемом до 1 ТБ.
Moto G Stylus (2023) поступит в продажу в США в пятницу (5 мая) по цене 200 долларов. Для сравнения, модель 2022 года стоила 300 долларов за устройство 4/128 ГБ (варианта 4/64 ГБ не было). Конечно, время снизило цену старшей модели до 170 долларов. Однако старая модель была запущена с Android 11, тогда как Moto G Stylus (2023) поставляется с Android 13 из коробки.
В тоже время старая модель имеет большой 6,8-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Новая модель получила меньший 6,5-дюймовый IPS -дисплей разрешением только HD+ (и той же частотой обновления 90 Гц), что делает его менее подходящим для рисования стилусом.
Новинка также получила водоотталкивающий дизайн и аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 15 Вт. Рядом с портом USB-C внизу находится разъем для наушников 3,5 мм. Также отметим стереодинамики с Dolby Atmos и дактилоскопический сенсор на боковом торце.
Конфигурация камеры включает основной датчик разрешением 50 МП с апертурой f / 1,8 и меньшими пикселями 0,64 мкм (1,28 мкм после биннинга). Он может записывать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. На задней панели находится 2-мегапиксельная макрокамера, а сзади — 8-мегапиксельная селфи-камера (с видео 1080p при 30 кадрах в секунду).
© Антон Печеровый,
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