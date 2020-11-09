Слухи: Motorola Moto G Stylus 2021 стал героем утечки

MForum.ru
09.11.2020,
Известный искатель утечек Эван Бласс (@evleaks) рассказал о том, что под брендом Motorola ведется работа над смартфоном Moto G Stylus 2021. Кодовое имя новинки Minsk, она станет продолжением идей задолженных в Motorola Moto G Stylus 2020.
Главная изюминка устройства – сочетание умеренной цены с поддержкой цифрового пера. В части спецификаций Motorola Moto G Stylus 2021 ожидается 6,81-дюймовый дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с дактилоскопическим сенсором под дисплеем, чипсет Snapdragon 675, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, тыловая камера в конфигурации 48+8+2+2 Мп, 16 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 4000 мАч. Возможная дата анонса Motorola Moto G Stylus 2021 – начало 2021 года.
© Антон Печеровый,
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