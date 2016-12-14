Слухи: Ha CES 2017 компания LG представит 6 новых смартфонов среднего уровня, а X power 2 – на MWC

14.12.2016, MForum.ru

Приближается конец года, а значит до стартующей в начале следующего года выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе осталось совсем немного времени, а слухов об устройствах которые будут там представлены – все больше. В частности LG может привести на CES 2017 шесть новых аппаратов среднего уровня.

Ожидается, что K3 2017 станет приемником модели K3. Новинка будет оснащена 4,5-дюймовым дисплеем, 5 Мп тыловой и 2 Мп фронтальной камерами и аккумулятором емкостью 2100 мАч. К4 2017 получит 4,7-дюймовый дисплей, связку из 8 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камер, а также аккумулятор емкостью 2500 мАч. Камера и аккумулятор улучшены и в K8 2017 – этот аппарат будет оснащаться 13 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерами, а также аккумулятором емкостью 2500 мАч. В тоже время параметры экрана не изменятся – речь идет все о том же 5-дюймовом дисплее разрешением 720p.

Наиболее глобально будет модернизирован K10, который в версии 2017 года будет оснащаться 5,3-дюймовым дисплеем разрешением 720p c 2,5D-стеклом на передней и задней панелях, 5 Мп фронтальной камерой с широкоугольной оптикой, сканером отпечатка пальца и кнопками на задней панели. LG X Calibur порадует защитой от воды по классу IP68 и аккумулятором емкостью 4100 мАч. И, наконец, LG Stylus 3 с цифровым пером будет оснащаться 5,7-дюймовым экраном, 13 Мп тыловой камерой, 5 Мп камерой со светодиодной вспышкой на передней панели, аккумулятором емкостью 3200 мАч и кнопками на задней панели.

Анонс X power 2 компания решила отложить до Всемирного мобильного конгресса, который пройдет в феврале. По имеющимся данным этот аппарат получит 5,5-дюймовый экран разрешением 720p, 13 Мп камеру на задней панели, широкоугольную 5 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4500 мАч. Причем начало продаж обновленных смартфонов K-серии ожидается уже в середине января, Stylus 3 – в середине февраля, X Calibur – в середине марта, а X power 2 – в конце апреля.